Spende aus Ketsch: Dosenkerzen bringen Menschen in der Ukraine ein wenig Licht und Wärme

Ketsch. „Dass so viele Menschen mit Wachs- und Kerzenresten dieses Hilfsprojekt für die Ukraine unterstützen, hätten wir wirklich nicht gedacht“, freut sich Marianne Faulhaber von der Kirchengemeinde in Ketsch. Fast täglich wurden in den vergangenen drei Wochen im Pfarrbüro Wachs- und Kerzenreste abgegeben und auch die vor dem katholischen Pfarrheim aufgestellte Sammelkiste konnte regelmäßig von Hausmeister Christoph Schmidt geleert werden.

Fast 50 große Bananenkisten seien bereits jetzt randvoll mit Wachsresten gefüllt worden – und die Sammelaktion für die Menschen in der Ukraine gehe noch weiter – bis Mitte Februar. „Die Kisten werden dann hier in Ketsch abgeholt und über eine Spedition bis Kiew gebracht. Dann erfolgt die Weiterverteilung an sogenannten Kellerküchen, in denen Büchsenlichter gefertigt werden, die dann an Bedürftige im kriegsgeschüttelten Land verteilt werden.“

Spende aus Ketsch hilft bei Stromausfall

Oft seien diese Büchsenlichter bei dauerhaftem Stromausfall die einzigen Licht- und Wärmequellen, heißt es seitens der Organisatoren in der Ukraine. Als seit Oktober 2022 die Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine, vor allem auf die Gas- und Energieversorgung, zunahmen, erreichten die Helfer immer mehr Mitteilungen, dass die Bevölkerung oft tagelang ohne Strom auskommen muss. Da sollen die Dosenkerzen helfen.

„Allen, die kräftig gesammelt und gespendet haben, gilt unser Dank. Hier kann wirklich viel Gutes getan werden“, ergänzt die Ketscherin Marianne Faulhaber.