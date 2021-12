Spende geht ins Ahrtal

Ketsch. Seit fast drei Jahrzehnten spendet die Metzgerei Jörger zu Weihnachten für soziale Zwecke. So auch in diesem Jahr, welches durch die Flutkatastrophe im Ahrtal traurig in die Geschichte eingehen wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch eine Spende in Höhe von 2000 Euro an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) möchten Christian Jörger sowie seine Eltern helfen, das Leid dort zu lindern und dazu beitragen, den Wiederaufbau zu unterstützen.

Für Helfer des Roten Kreuzes

„Es wird auch noch fünf Monate nach der verheerenden Flutkatastrophe, die dort eine ganze Region zerstört hat, weiterhin viel Hilfe gebraucht. Sei es durch persönliche Hilfe vor Ort oder durch finanzielle Unterstützung aus der Ferne. Dazu möchten wir gerne beitragen“, erklärt Christian Jörger, „deshalb haben wir dieses Jahr 2000 Euro an das Deutsche Rote Kreuz gespendet – das DRK wird das Geld dort sinnvoll einsetzen.“ Gerade in dieser Zeit denkt man besonders an die Menschen, denen Schlimmes widerfahren ist beziehungsweise die durch das Schicksal hart getroffen wurden. „Es ist wichtig, diese Menschen nicht zu vergessen“, fügt Christian Jörger hinzu. Zu seinem großen Bedauern sei auch dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie eine persönliche Spendenübergabe nicht möglich gewesen. zg/mab