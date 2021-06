Spiel zum Stadtradeln

Ketsch. Die monatliche Sitzung werde am Mittwoch, 16. Juni, um 19.30 Uhr online durchgeführt, teilt die Lokale Agenda mit. Wer daran teilnehmen möchte, solle an lokale-agenda-ketsch@web.de eine kurze Nachricht senden, um die Zugangsdaten zu erhalten. Auf der Tagesordnung stehe die Infotafel Insektenhotel, Mobilität umweltverträglich/ Verkehr nach Bedarf sowie das Stadtradeln. Wer Ideen rund um Ketsch habe oder sich gerne an den bestehenden oder künftigen Aktionen beteiligen möchte, sei zur Online-Sitzung eingeladen.

AdUnit urban-intext1

Derweil verweist die Agenda-Gruppe auf ein Spiel zur Erkundung der Heimatgemeinde, das auch fürs aktuell laufende Stadtradeln interessant sei: Vor zehn Jahren hatten die Mitglieder der Lokalen Agenda zum Spiel „Kennst Du Ketsch“ eingeladen. Der Rätselbogen könne weiterhin als Anregung für eine heimatkundliche Tour durch die Enderlegemeinde genutzt werden. Der Rätselbogen und die richtigen Antworten seien getrennt auf der Seite http://www.ketsch-lokaleagenda.de/ zu finden.

Das Spiel starte an der Rheinhalle mit Frage eins: „Die Halle im Ketscher Bruch ist eine große Mehrzweckhalle mit einer Kapazität von nahezu 2000 Sitzplätzen. Wann wurde die Rheinhalle erbaut?“ Weiter gehe es bei der Altrheinbrücke (überdachte Holzbrücke) zum 490 Hektar großen Naturschutzgebiet „Ketscher Rheininsel“ und danach zur katholischen Kirche St. Sebastian zu weiteren Fragen.

Korbflechter-Ensemble

Ferner erinnere die von Dr. August Zund an die Gemeinde gestiftete Bronzefigur eines Korbflechters an das Handwerk der Korbflechterei. In Ketsch sei vor mehr als 100 Jahren das Alltagsleben in Form der Haupterwerbs- oder der Nebenerwerbstätigkeit durch diesen alten Beruf geprägt gewesen. Jetzt stehe das bronzene Korbflechter-Ensemble in der Grünanlage beim Rathaus (Schwetzinger Straße). Dort könne leicht beantwortet werden, wie viele Weidenkörbe das Kunstwerk umfasse? Weitere Anregungen und Fragen folgten auf dem Rätselbogen, der der Agenda-Homepage zu entnehmen sei. zg

AdUnit urban-intext2