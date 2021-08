Die Kurpfalz-Bären mussten ihr Trainingslager an diesem Wochenende kurzfristig wegen eines Corona-Falls innerhalb der Mannschaft absagen. Das bestätigte Armin Wagner, Geschäftsführer des Ketscher Handball-Zweitligisten. Die positiv getestete Spielerin, deren Name nicht veröffentlicht werden soll, sowie zwei weitere Teammitglieder befinden sich in Quarantäne. Der betroffenen Spielerin gehe es

...