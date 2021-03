Ketsch. Zu einem besonderen After-Work-Gottesdienst hatten die evangelische und katholische Kirchengemeinde eingeladen. Passend zum Motto des „Perspektivwechsels“ fand die Feier online per Zoom-Konferenz statt. Mit dem Text „das Leben rückwärts betrachtet“ von Lorenz Marti wurde deutlich, wie sehr die persönliche Wahrnehmung der Vergangenheit die Gegenwart prägt und bis hinein in die Zukunft reicht.

Wie unterschiedlich die Menschen auf ein und dasselbe schauen, wurde in einer Bildbetrachtung erkennbar. Ohne dass sich die Zeichnung veränderte, konnte man darin verschiedenste Dinge entdecken. Mit den Worten des biblischen Jesaja wurde die Hoffnung auf eine gute, von Gott begleitete Zukunft zum Ausdruck gebracht. Mit Impulsfragen stießen die Teilnehmer den Blick auf das je eigene Leben aus unterschiedlicher Perspektive heraus an. Mit Gebet und Segen wurde hoffnungsvolle Zuversicht und Gottes Beistand zugesagt.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch Keyboard und Gesang von Oliver und Beate Brinkmann. Zum Abschluss waren alle Teilnehmenden eingeladen, den Verantwortlichen online eine kurze Rückmeldung zu geben. Alle haben diese halbe Stunde als wohltuend und bereichernd empfunden und freuen sich schon jetzt auf den kommenden After-Work-Gottesdienst, heißt es in einer Pressemitteilung. Spontan kam dann der Wunsch auf, gemeinsam ein Lied zu singen. So schwang im Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“ vielleicht auch die Hoffnung mit, dass man sich bald wieder im Freien in Präsenz treffen kann. zg