Sport statt Totholz

Ketsch. „Wenn Jugendliche Lust haben, unter freiem Himmel Sport zu machen, dann ist das eine gute Sache“, hebt Bürgermeister Timo Wangler hervor. Der Jugendbeirat und die Mobile Jugendarbeit Ketsch setzen sich – gemeinsam mit Gemeindeverwaltung und Forst BW – dafür ein, dass der Wunsch der Jugendlichen nach einem Calisthenics-Park Realität wird.

Calisthenics ist ein Fitnesstraining mit dem eigenen Körpergewicht und bietet für alle Altersgruppen die Gelegenheit, an der frischen Luft aktiv zu sein. Analog zur Anlage in Hockenheim soll in Ketsch eine Trainings-Station mit Hangelleiter, Sprossenwand, Trainingsbank und Reckstangen aufgestellt werden. Ergänzende Geräte, beispielsweise ein Doppelbarren und eine Armzug-Liegestütz-Station, sollen hinzukommen. Die Finanzierung erfolgt über Spenden.

Ohne Sondergenehmigung

Mit dem Gelände in Verlängerung des Parkplatzes der Spvgg 06 wurde ein Areal ausgewählt, das für eine solche Anlage ideal ist: Es verfügt über Parkplätze, ist gut erreichbar und bietet Schatten. Der Bau der Anlage erfordert nur wenige Eingriffe in die Natur, da sich auf dem Gelände vorwiegend Totholz befindet. Für die Errichtung des Calisthenics-Parks ist keine Waldumwandlungsgenehmigung erforderlich. Es handelt sich vielmehr um eine Ergänzung des angrenzenden Freizeitangebots im Waldverband. „Alle Planungen und Ausführungen erfolgen in enger Abstimmung mit dem Forst“, unterstreicht Bürgermeister Wangler, dass Eingriffe in die Natur beim Errichten der Anlage so gering wie möglich gehalten werden. gvk