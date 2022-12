Spukgeschichte aus dem Opernland

Ketsch. „Edgar, das gruselige Schlossgespenst“ ist am Sonntag, 18. Dezember, um 11 Uhr zu Gast im Ketscher Central Kino. An diesem Tag zeigen die Tourneeoper/Opernretter eine Gespenstergeschichte der besonderen Art – passend für Jung und Alt ab fünf Jahren.

Es ist eine wirklich schaurig- schöne Spukgeschichte: Edgar, ein waschechter, flotter Geist, erbt von seiner Tante Agathe ein richtiges Geisterschloss. Mit heiligen Hallen, einer Opernarien singenden Gemäldegalerie, Bädern mit eiskalten kleinen Händchen, zahllosen Zimmern mit kettenrasselnden Ritterrüstungen und allem, was sonst noch zu einem echten Spukschloss dazugehört.

Edgar, ein echter Geist, erbt von seiner Tante ein Geisterschloss. © Tourneeoper

Leider hat die ganze Sache einen kleinen Haken und der heißt Violetta, das ehemalige Zimmermädchen seiner Tante. Violetta hält sich für die rechtmäßige Erbin und will „ihr“ Schloss nicht so einfach kampflos aufgeben. Edgar und Violetta gehen also eine Wette ein: Ein Gruselduell soll entscheiden, wem das Schloss in Zukunft gehört. Und dann erscheint auch noch ein Notar, der verkündet, dass die Familie Spinnenfleck Erbe des Schlosses sein könnte. Ein packendes Duell mit Kettenrasseln, schwarzen Katzen, einer ruhelos durch die Gänge wandelnden weißen Dame, herrenlosen Ritterrüstungen sowie viel Musik quer durch die Operngeschichte erwartet die tapferen Zuschauer der Kinderoper im Kino.

Der Eintritt beträgt 14 Euro, ermäßigte Karten für 12 Euro können schon vorab online, direkt im Kino oder in der Vorverkaufsstelle Buch & Manufakturwaren in Ketsch, Hockenheimer Straße 34, erworben werden. zg