Spvgg Ketsch feiert den Mädchenfußball

Ketsch. Einen vereinsinternen Tag des Mädchenfußballs richtete die Sportvereinigung (Spvgg) 06 auf ihrem Vereinsgelände aus. Die beiden Frauenmannschaften waren ebenso mit Begeisterung dabei wie die drei im Spielbetrieb gemeldeten Jugendmannschaften.

Zu Beginn absolvierten die E-Mädchen ein teaminternes Einlagespiel, während die C-Juniorinnen eine Trainingseinheit durchführten. Im Anschluss spielte die Frauen-Verbandsligamannschaft eine Partie gegen ein gemischtes Team aus B-Juniorinnen und zweiter Mannschaft.

Dass dabei die Verbandsliga-Frauen mit 2:1 die Oberhand behielten, stand dabei nicht im Vordergrund. „Uns war wichtig, dass sich alle Mädels an diesem Tag gemeinsam präsentieren konnten. Letztlich kamen auch drei Spielerinnen zum Schnuppern“, freute sich 06-Abteilungsleiter Murat Topuzoglu über den tollen Zuspruch.

Insgesamt seien es rund 50 Spielerinnen gewesen, die an diesem Tag aufliefen. „Wir werden das sicherlich im Frühjahr noch mal wiederholen, wenn das Wetter besser ist und die Corona-Situation auch wieder mehr erlaubt“, kündigt Topuzoglu bereits an. Testspiele bestreiten die Ketscher Frauen noch gegen denn FC Odenheim (Sonntag, 6. März). Die B-Juniorinnen treten amSamstag, 26. Februar, gegen die TSG Hoffenheim und am Samstag, 5. März, bei Wormatia Worms an. wy