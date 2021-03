Ketsch. Der Rhein-Neckar-Kreis hat die Kommunen zur Teilnahme an der weltweiten Aktion „Earth Hour 2021“ aufgerufen – und Ketsch gehört zu den 46 Gemeinden, die mitmachen. Das teilte Bürgermeister Jürgen Kappenstein bei der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

AdUnit urban-intext1

Bei der Earth Hour hüllen viele tausend Kommunen über die ganze Welt verteilt ihre bekanntesten Bauwerke im Zeichen des Klimaschutzes in Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie der Big Ben in London. Am 27. März bleiben so ab 20.30 Uhr Sehenswürdigkeiten sowie bekannte und öffentliche Gebäude eine Stunde im Dunkeln. In Ketsch wird die Kirche St. Sebastian von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. März, nicht angestrahlt. mab