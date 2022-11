Stachelritter sind unterwegs: So können Sie Igeln durch den Winter helfen

Ketsch. Wenn es kälter wird, müssen einige Tiere Vorkehrungen treffen. Da während des Winters nur wenig Nahrung aufzufinden ist, halten viele Tiere einen Winterschlaf. Dazu gehört auch der Igel, der in Deutschland oft aufzufinden ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit seinem auffälligen und robusten Stachelkleid ist er unschwer zu erkennen. Seine Stacheln schützen ihn vor Angreifern und im Falle einer Gefahrensituation rollen sich die kleinen Insektenfresser zu einer Kugel zusammen. Ihre Ernährung besteht aus Insekten, Kleinvögeln und Vogeleier, Wirbellose und Kleinsäuger. Durch die schnell ausbreitenden Siedlungsbereiche hat sich der Lebensraum der Igel verändert. Die einst abwechslungsreiche Kulturlandschaft, wie Hecken oder Gehölze, sind durch die intensive Landwirtschaft verschwunden und Igel finden nun auch in Städten ihren Lebensraum.

Überwinterungshilfen für Igel am Spiel-platz an der Körnerstraße. © Thüning

Gärten oder Parks sind zwar ein viel kleinerer Lebensraum, doch die Säugetiere finden auch dort ihre benötigte Strukturvielfalt. In der kalten Jahreszeit halten Igel einen langen Winterschlaf, erst nachdem ein gut angefressenes Fettpolster vorhanden ist. Während dem fünf monatigen Winterschlaf reduzieren die Tiere ihren Stoffwechsel, darunter versteht man die Herztätigkeit, Atmung und Körpertemperatur. Schon im November suchen Igel ein Versteck, das weder zu kalt, noch zu feucht sein darf. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie aufwachen und das kann unter Umständen lebensgefährlich für sie sein.

Drahtkörbe für den Winterschlaf

Überwinterungshilfen für Igel kann man in fast jeder Kommune finden. Ketscher Bauhofmitarbeiter der Gemeindeverwaltung haben dieses Jahr wieder mit Laub und Stroh gefüllte Drahtkörbe an verschiedenen Standpunkten hierfür aufgestellt.

Auffinden kann man diese Überwinterungshilfen am Spielplatz bei der Seniorenanlage Gassenäckerstraße, auf dem Grünstreifen in der Böttgerstraße bei der Post, im Versickerungsbecken in der Gartenstraße, am Baumlehrpfad Berliner Straße/Ecke Gartenstraße, in der „alla hopp!“-Anlage und am Spielplatz in der Körnerstraße.

Die Gemeinde Ketsch verweist außerdem darauf, die Drahtkörbe bitte nicht zu verändern und nicht zu bewegen, um die Igel nicht zu stören.

Auch zu Hause unterstützen

Allerdings kann man auch als Privatperson Igeln beim Überwintern helfen. Bei einem Besitz eines Gartens sollte man Laubhaufen großzügig in der Gartenecke stehen lassen. In Gartenhäuschen oder unter Treppen eignen sich auch dichtes Gebüsch, Komposthaufen oder trockene Hohlräume für Igel.

Nur mutterlose, unselbständige Jungtiere, verletzte und kranke Igel sowie Tiere, die am Tag oder bei Frost und Schnee angetroffen werden, brauchen Hilfe – Genaueres erfährt man im Internet unter http://www.nabu.de/oekologischleben/balkonundgarten/naturschutztipps/00755.html oder unter dem Link http://www.pro-igel.de.