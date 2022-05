Stadtradeln - Schlussspurt am Altrhein

Ketsch. Zum Abschluss der diesjährigen Aktion Stadtradeln am Samstag, 28. Mai, lädt der Umweltstammtisch gemeinsam mit den Ketscher Mitorganisatoren Lokale Agenda und Sonnenernte zu einer letzten Radtour ein. Treffpunkt ist am Samstag auf dem Parkplatz vor dem Schützenhaus am Ortsausgang Richtung Hockenheim (bei Rewe/Aldi) um 15.45 Uhr.

Nach einer rund zehn Kilometer langen Tour durch das Natur- und Landschaftschutzgebiet „Hockenheimer Rheinbogen“ möchte die Gruppe gegen 16.45 Uhr spätestens am Zielpunkt, dem Ketscher Maifest, vor der Rheinhalle landen. Mit dem offiziellen Fassbieranstich durch Bürgermeister Jürgen Kappenstein und dem Ketscher Musikverein um 17 Uhr bietet sich die optimale Gelegenheit, die Aktion Stadtradeln und den Abend auf dem Maifest ausklingen zu lassen, teilt der Umweltstammtisch mit.

Marathon Team vorne

Eingeladen zur Abschlusstour sind außer den Ketscher Gemeinderäten natürlich alle Teams der Enderlegemeinde und ihre Teilnehmer. Bis zum vorletzten Tag des Aktionszeitraums am 28. Mai waren die 18 aktiven Ketscher Formationen insgesamt 43 598 Kilometer geradelt – vorne zu finden war das Marathon Team gefolgt vom Team Nachhaltigkeit und den Aktiven der Tanzfreunde.