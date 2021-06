Stationenweg für Familien

Ketsch. „Möchtest du die Schöpfung hautnah kennenlernen und dabei spannende Orte in Ketsch kennenlernen?“ – Das fragt die evangelische Gemeinde. Und hat für den Nachwuchs und dessen Familien einen Schöpfungsweg vorbereitet, bei dem mit Mama oder Papa gemeinsam die Schöpfung in der Enderlegemeinde erkundet werden kann.

Alles, was man dafür brauche, sei ein Stift und ein Begleiter, der bereits lesen kann. Das Angebot sei kontaktlos, das bedeutet: Die Aufsichtspflicht liegt in dieser Zeit bei der Begleitperson. Den Schöpfungsweg-Zettel gibt es in der Johanneskirche. Die Zettel liegen noch bis Sonntag, 4. Juli, aus. Wer den Zettel ausfüllt und bis Mittwoch, 7. Juli, in den Postkasten des Pfarramts in der Kolpingstraße 8 einwirft, bekommt später ein Geschenk nach Hause gebracht. zg