Stimmgewaltige Klangoffensive

Ketsch. Wenn das keine guten Nachrichten sind: Der Chor Cantiamo hat Ende des vergangenen Monats eine Klangoffensive gestartet – das teilen die Sängerinnen und Sänger um ihren Leiter Bernhard Sommer mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor zwei Jahren wurde der Speyerer Sommer zum musikalischen Leiter des Chores gewählt. Doch seitdem konnte er den Chor nicht oft in Präsenz leiten, zu vehement kam die Corona-Pandemie und bremste die Sänger aus.

Dass der Chor aber nicht untätig war, sei auf der Homepage unter www.cantiamo-ketsch.de zu hören, wobei man auch einen Teil der 6o Sängerinnen und Sänger sehen könne. Die kommen nach Aussage von Silke Kraßnitzer, die den Chor als Vorsitzende begleitet, aus Hockenheim, Brühl, Reilingen, Schwetzingen und freilich aus Ketsch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zwischenzeitlich während der Corona-Pandemie war es Cantiamo in kleineren Gruppen möglich, in der evangelischen Kirche in Ketsch singen zu üben, doch durch die Hygiene- und Abstandsregeln war für niemanden der Chorklang wirklich spürbar. Dass noch genug, nein reichlich Begeisterung fürs Singen vorhanden ist, bewies der Chor beim Chorwochenende dann Mitte Mai in der Schule in Wiesloch.

Visionen auf größere Projekte

Dabei seien wieder Visionen auf größere Projekte und Perfektion im Chorklang entstanden. Das erste Ergebnis sei der Auftritt in der Heiliggeistkirche in Heidelberg im Rahmen der „singenden Altstadt“ am 25. Juni. Und ab September werde für das Jubiläumskonzert im Mai 2023 geübt. Auf dem Programm stehe das Magnificat von John Rutter unter anderen Stücken. Eine Stimmbildnerin werde die einzelnen Stimmen während der Chorprobe mitschulen. Für neue wie erfahrene Sänger sei das also ein idealer Zeitpunkt, bei Cantiamo mitzusingen und die Klangoffensive mitzugestalten.