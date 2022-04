Stöckler zieht eine positive Bilanz

Ketsch. Eine positive Bilanz – trotz Corona-Krise. Zur Hauptversammlung begrüßte der Obst- und Gartenbauverein 26 Personen und hatte durchaus gute Neuigkeiten zu vermelden, auch wenn der Mitgliedsbeitrag erhöht werden musste.

Vorsitzender Karl-Heinz Stöckler ließ in seinem Rechenschaftsbericht das vergangene Gartenjahr Revue passieren. So fanden sieben Vorstandssitzungen statt, in denen unter anderem die Kleingartenordnung überarbeitet wurde. Im November vergangenen Jahres wurde ein Baumschnittkurs für Mitglieder und interessierte Ketscher Bürger durchgeführt. Zudem erfolgten zwei Pächterwechsel und der Mustergarten wurde an die Gemeinde zurückgegeben.

Die Geehrten 40 Jahre Mitgliedschaft: Wilfried Windisch. 10 Jahre: Birgit Ackermann und Sven Zeh. zg

Wegen der Pandemie fanden unterdessen keine Arbeitseinsätze statt, weswegen Stöckler an die Mitglieder appellierte, nun wieder rege an den Einsätzen teilzunehmen. Für dieses Jahr ist ein Gartenfest für Vereinsmitglieder geplant. zg

