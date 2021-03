Hallo ihr Zweibeiner, liebe Leser,

AdUnit urban-intext1

wenn man so an gar nichts denkt, passieren einem die seltsamsten Dinge. Zumindest wenn man wohl bei meiner Familie wohnt. Plötzlich schleppten sie Kisten an und ehe ich meinen Fressnapf geleert hatte (und dafür brauche ich wirklich nicht lange), haben sie überall bunte Eier verteilt und sonstiges Zeug, was sie Deko nennen, aufgestellt. Doch dann der Hammer: stellt mein Herrchen nicht auch noch irgendwelche Hasen in allen Formen und Variationen auf?

Ich finde das ehrlich gesagt etwas seltsam. Wenn man mich fragt, gehören Hasen auf die Wiese und nicht ins Wohnzimmer. Nicht mal spielen, geschweige denn nachjagen kann man diesen Teilen, echt so was von langweilig. Sie können mich nur anglotzen – dass ist alles, was geht, bei diesen Langohren, die jetzt unser Wohnzimmer belagern und sich gleich an den besten Plätzen angesiedelt haben. Versteh’ einer die Zweibeiner. Erst vor noch wenigen Wochen so einen Glitzerbaum, jetzt grinsende Hasen. Ich bin gespannt, was als Nächstes kommt. Ich persönlich bin übrigens ziemlich froh, dass ich Schlappohren und keine Langohren habe. Die kann ich nämlich immer dann aufstellen, wenn es etwas Interessantes gibt und ansonsten: himmlische Ruhe. Mein Herrchen sagte, es wäre jetzt bald Ostern und ein Foto mit mir und einem Hasen und einem Osterei wäre schick. Auch wenn ich es seltsam finde, für Euch liebe Leser mache ich sogar bei so einem Foto-shooting mit, man ist seinen Fans ja verpflichtet ; - ) Frohe Ostern!

Euer Marley

AdUnit urban-intext2