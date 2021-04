Ketsch. Die Gemeindebücherei in Ketsch verleiht kostenfrei hochwertige Strommessgeräte. Damit können häusliche „Stromräuber“ identifiziert werden, das heißt: Die Leistungsaufnahme von elektrischen Geräten kann in den eigenen vier Wänden direkt und zuverlässig ermittelt werden.

Wenngleich die elektrischen Geräte in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich energieeffizienter geworden sind, sinkt der Energieverbrauch in ganz Deutschland nicht in gleichem Maße. Nach Angaben des Umweltbundesamtes wird in der Republik jedes Jahr aufgrund von Leerlaufverlusten Strom in einer Größenordnung von fünf bis sechs Milliarden Euro verschwendet, heißt es in einer Pressemitteilung. Das entspricht in etwa dem jährlichen Stromverbrauch einer Großstadt wie Berlin. Bei der Erzeugung einer Kilowattstunde elektrischer Energie entstehen etwa 0,6 Kilogramm Kohlendioxid. Durch Standby und andere Leerlaufverluste werden schätzungsweise zwölf Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt, ein Treibhausgas, welches zu den Hauptverursachern der weltweiten Klimaveränderungen gerechnet wird.

„Gemeindebüchereien haben einfach ein interessiertes und aufgeschlossenes Publikum. Wir versprechen uns, dass durch das Messen der eigenen Geräte den Menschen klarer wird, wo die unnötigen und vermeidbaren Stromverbräuche liegen“, verdeutlicht Dr. Klaus Keßler, der Geschäftsführer der KLiBA, der gemeinsam mit der Bücherei diese Aktion startete. Er ergänzt: „Für eine vertiefende Beratung steht unser Energieberater den Bürgern kostenfrei zurzeit wegen der Pandemie telefonisch zur Verfügung.“

Ein Gefühl für den Verbrauch

Zum Strommessgerät erhalten Leserinnen und Leser ein KLiBA-Merkblatt, in dem die Messungen durch Rechenbeispiele noch leichter und verständlicher werden. Die Ergebnisse der Messungen dienen den Interessenten zur ersten Orientierung, welche Einsparungen sie direkt selbst umsetzen können.

Ein kleines Strommessgerät zeigt – zwischen der Steckdose und zu untersuchendem Gerät gesteckt – den Stromverbrauch eines Elektrogerätes an und nicht nur das: Mit Hilfe des Strommessgerätes erhält man überhaupt ein Gefühl für den Energieverbrauch unterschiedlicher Geräte. Zuverlässig können mit dem Messgerät auch die jährlichen Betriebskosten des Kühlschranks ermittelt werden und so eine Entscheidungshilfe für einen möglichen Neukauf geben. zg

Info: Weitere Informationen über Energienutzung, Wärmeschutz oder Fördermöglichkeiten gibt es bei den KLiBA-Energieberatern, Telefon 06221/99 87 50.

