Stromversorgung wieder hergestellt

Ketsch. Am Dienstagvormittag zwischen 9.25 und 10.50 Uhr gaben die Steckdosen nichts her, wie der örtliche Polizeiposten auf Nachfrage mitteilte. Die MVV habe sich nach Bekanntwerden des Ausfalls sofort auf die Suche nach dem Fehler begeben - nach rund 85 Minuten stand der Strom wieder zur Verfügung.

"Heute Vormittag kam es gegen 9.25 Uhr in Ketsch aufgrund einer technischen Störung im Mittelspannungsnetz zu einer Unterbrechung der Stromversorgung, von der weite Teile des Gemeindegebiets betroffen waren. Dem unmittelbar vor Ort eingesetzten Bereitschaftsdienst ist es gelungen, bis 10.50 Uhr die Versorgung in rund der Hälfte wiederherzustellen, und arbeitet weiter mit Hochdruck an der vollständigen Behebung der Störung. Zu Ursachen können aktuell leider noch keine Angaben gemacht werden", teilte eine Sprecherin der MVV mit.

Um14.34 Uhr teilte die MVV mit, dass alle Kunden in Ketsch nun wieder versorgt. "In einer Station, die wir nun mit Notstromaggregaten versorgen, werden noch erforderliche Reparaturarbeiten vorgenommen. Unserem Bereitschaftsdienst ist es gelungen, die Versorgung schrittweise nach entsprechenden Messungen und Prüfungen wieder zuzuschalten. Auslöser der technischen Störungen im Netz waren Bauarbeiten in der Gutenbergstraße, bei denen heute Vormittag ein Kabel beschädigt worden ist", teilte eine Sprecherin mit.