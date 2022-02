Täter klauen Schmuck

Ketsch. Als angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke verschafften sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße. Sie erklärten einer dort lebenden Seniorin gegenüber, sie wären beauftragt worden, die Rohrleitungen in der Wohnung zu überprüfen.

So ergaunerten sie sich Zutritt in das Zuhause der Frau und entwendeten schließlich aus dem Schlafzimmer eine Schatulle mit Schmuck im Wert von rund 100 Euro, berichtet die Polizei. Danach entfernte sich das Duo in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen Diebstahls.

Im Zusammenhang mit falschen Handwerkern rät die Polizei, Fremden grundsätzlich keinen Zutritt in die Wohnräume zu gewähren. In der Regel würden zentrale Handwerksarbeiten in Mehrfamilienhäuser durch die Hausverwaltungen oder Vermieter angekündigt. Komme ein Handwerker unangekündigt, sei das bereits ein erstes Indiz, um misstrauisch zu werden.

Kritisch hinterfragen

Die Polizei rät, kritisch den Grund für ein Betreten durch angebliche Handwerker, vermeintliche Amtsträger, Schädlingsbekämpfer oder ähnliche Personen zu hinterfragen. Im Zweifel solle man bei der zuständigen Behörde anrufen und sich den Auftrag bestätigen lassen – dabei solle man die Telefonnummer selbst heraussuchen und keine Nummer wählen, die man durch die Personen erhält. Im Zweifel solle man sich an die Polizei wenden. zg/ras

Info: Zeugen werden von der Polizei gebeten, sich unter Telefon 06202/ 28 80 zu melden.