Ketsch. Der bundesweite Tag der Bibliotheken findet am kommenden Sonntag, 24. Oktober, statt. „Wir laden alle Lesehungrigen ganz herzlich ein, unser vielseitiges Angebot kennenzulernen“, informiert das Team der Gemeindebücherei in der Goethestraße. An diesem Sonntag wird die Bücherei von 10 bis 16 Uhr durchgehend geöffnet sein.

Die Besucher haben dann die Gelegenheit, alle Neuerscheinungen des Jahres aus dem Bereich Belletristik in Augenschein zu nehmen und kostenlos vorzumerken. Auch gibt es einen großer Bücherflohmarkt. Ferner ist zu den Ravensburger-Großspielen als Mitmach-Aktion eingeladen. Der Ravensburger Spieleverlag stellt der Gemeindebücherin in diesem Jahr Spiele im Großformat zur Verfügung. Es darf mit der ganzen Familie gespielt werden. „Und natürlich können an diesem Tag auch Medien entliehen werden“, informiert das Büchereiteam um Leiterin Barbara Breuner. Wie bereits bekannt sei, solle für den Einlass an den 3G-Nachweis gedacht werden.

Restkarten für „Ron Prinz Kombo“

Derweil gibt es für die Veranstaltungen für Kinder im Ferdinand-Schmid-Haus, für „Cowboy Klaus und sein Schwein Lisa“ am Mittwoch, 27. Oktober, und für „Der kleine Rabe Socke: Alles gebacken“ am Mittwoch, 8. Dezember, keine Karten mehr. Für den Auftritt der „Ron Prinz Kombo“ am Freitag, 22. Oktober, um 20 Uhr gibt es noch wenige Restkarten (Eintritt 11 Euro), die ausschließlich in der Bücherei erworben werden können. mab