Tag der offenen Tür lockt Ketscher ins Heimatmuseum

Zwei Jahre herrschte mehr oder weniger Ruhe im Heimatmuseum inmitten der „Alla hopp“-Anlage im ehemaligen Wasserwerk. Keine schöne Zeit, so der Vorsitzende Dieter Rey. Aber nun stehen die Türen ja wieder weit offen und zur Freude von ihm und seinem Team kamen die Leute am Sonntag in beachtlicher Zahl zum Tag der offenen Tür mit dem Schwerpunkt historische Spielsachen. Schon eine Stunde vor

...