Tanzfreunde Ketsch: Neue Trainerin mit der Hip-Hop-Gruppe aktiv

Ketsch. Die große Spiegelwand in der Rheinhallengaststätte ist aufgestellt, die Musik läuft und begeistert fangen die jungen Tänzer der Hip-Hop-Gruppe an, die coolen und lässigen Bewegungen von Beccy Freiseis nachzutanzen. „Tanzen ist mein Leben und es gibts nichts, was ich lieber mache“, so klar und deutlich benennt die Trainerin, die seit Juni bei den Tanzfreunden im Einsatz ist, ihre Leidenschaft.

Diese Energie überträgt sich auf die Hip-Hop-Gruppen, die alle in der Rheinhallengaststätte einmal die Woche üben. Insgesamt seien es vier Gruppen unterteilt in die Altersklassen sechs bis neun Jahre, zehn bis 14 Jahre und schließlich 14 bis 17 Jahre, die sich von Beccy trainieren lassen und dabei ganz schön sportlich gefordert werden.

„Wer sagt, Tanzen sei kein Sport, der hat noch kein Training hier mitgemacht“, weiß die 35-Jährige. Koordination, Ausdauer, Kraft, und Körperbeherrschung seien gefragt, denn schließlich werden beim Tanzen nahezu alle Muskelgruppen gefordert. „Und dann soll alles natürlich noch gut aussehen, synchron sein und Mimik und Körperspannung müssen stimmen. Doch eines steht hier bei uns vor allem im Vordergrund: der Spaß an der Bewegung zur Musik, die Freude, gemeinsam zu tanzen, und dann das Ziel, zusammen bei Auftritten eine tolle Zeit zu haben“, sagt die passionierte Tänzerin.

Im Hip-Hop-Dance, einem Überbegriff für die Tanzrichtung Streetdance, fließen Elemente aus unterschiedlichsten Tanzstilen ein. „Es gibt Schrittfolgen aus dem Standard-oder Latein-Tanz, aber genauso können Breakdance-Elemente in einer Choreogaphie verbunden werden. Gerade diese Freiheit macht Hip-Hop so interessant“, weiß die motivierte und sympathische Trainerin.

Videoclips nachgetanzt

Sie selbst habe sich das Tanzen nahezu autodidaktisch beigebracht, immer wieder Videoclips nachgetanzt und so von Kindesbeinen an ihr Herz an das Tanzen verloren. „Für die Kinder ist es eine tolle Art, sich sportlich zu betätigen, und immer wieder bringen die jungen Tänzer eigene Musikwünsche mit, die ich dann gerne ins Trainingsprogramm einbaue“, so die in St. Leon-Rot lebende Beccy.

Der Kontakt zu den Tanzfreunden kam über eine Freundin zustande und Beccy hatte in der Vergangenheit immer wieder als Trainerin in der Hip-Hop-Gruppe ausgeholfen. „Als unsere vorherige Trainerin uns mitteilte, dass sie berufsbedingt nach Österreich umziehen werde, war Beccy unsere Wunschkandidatin und wir sind sehr froh, dass sie nun hier ist“, betont Petra Oswald von den Tanzfreunden.

Und die Nachfrage sei groß. „Es ist sehr schön, dass Hip-Hop-Dance so beliebt ist und viele mitmachen möchten. Bei uns darf jeder einfach zum Schnuppertanzen vorbeikommen und dann nach ein paarmal entscheiden, ob er dabeibleiben möchte“, ergänzt Petra Oswald. Die Tänzer freuen sich über Auftritte. „Wenn ein Verein oder eine Organisation sich einen Auftritt wünscht, können wir dies sicher realisieren, zuletzt musste dies wegen Corona leider pausieren“, sagt Freiseis.

Bei den Tanzfreunden steht Hip-Hop seit über fünf Jahren auf dem Programm und Beccy bestätigt, dass einige Tänzer viel Potenzial haben: „Doch darum geht es nicht grundsätzlich. Natürlich werde ich Talente fördern, aber alle, die mit Spaß dabei sind, sind für die Gruppe genauso wichtig. Anfänger sind genauso willkommen wie Kinder, die schon etwas Tanzerfahrung haben.“

Der Gemeinschaftssinn wird beispielsweise beim Sommerfest und bei der Weihnachtsfeier gestärkt. „Natürlich freuen wir uns ebenso über Sponsoren, denn in einheitlichen T-Shirts sieht ein Hip-Hop-Tanz gleich noch mal besser aus“, sagt Freiseis. Und schon hüpfen die jungen Tänzer im Takt, schwingen die Arme und strahlen. csc