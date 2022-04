Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kommunalpolitik Tarek Rihawi komplettiert Freie Wähler in Ketscher Gemeinderat

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung in der Rheinhalle den Nackrücker für Dieter Mummert verpflichtet. Der dreifache Familienvater mit syrischen Wurzeln will sich für seine zweite Heimat Ketsch stark machen.