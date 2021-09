Team holt Bezirkspokal

Ketsch. Nichts für schwache Nerven war das Schach-Bezirkspokalfinale zwischen Ketsch und Mannheim-Lindenhof. Der zwei Klassen höher spielende Gast aus der Quadratestadt war als klarer Favorit angereist. Doch den Sieg feierte am Ende das junge Team der Hausherren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwischenzeitlich sah es nach einem standesgemäßen Erfolg der Mannheimer aus. Nachdem Julius Malsam auf Zeit verloren hatte, rechnete man sich im Ketscher Lager kaum noch Chancen aus. Dann rettete sich Florian Schrepp ins Remis. Der Gegner von Marcel Herm am Spitzenbrett überschritt in ausgeglichener Stellung die Zeit. Danach reichte an Brett vier ein Unentschieden zum Mannschaftsgewinn: Yasin Öztürk konnte den ersehnten halben Punkt sichern. Am Ende stand es 2:2, da Ketsch aber an Brett eins gewann, stand nach über vier Stunden Spielzeit der Gesamtsieg fest. Mit diesem großartigen Erfolg holte sich das junge Ketscher Team zum zweiten Mal in Folge den Bezirkspokal.

Herm, Schrepp und Öztürk vorne

Beim Blitzschachturnier für den Monat September kämpften 14 Teilnehmer um die Punkte. Am Ende lagen mit Marcel Herm, Yasin Öztürk und Martin Schrepp die Favoriten punktgleich an der Spitze. Auf den Plätzen vier und fünf rangierten ebenfalls punktgleich Heinz Sessler und Florian Schrepp.

Am Freitag, 24. September, findet die dritte Runde des Vereinsturniers statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2