Teams jetzt anmelden

Ketsch. In der Zeit vom 8. bis 28. Mai findet in diesem Jahr die deutschlandweite Aktion Stadtradeln statt. Teilnehmen können alle Fahrrad- und E-Bike-Fahrer – und dabei etwas für Gesundheit, Umwelt und Klima, wenn sie vom Auto auf das Fahrrad wechseln. Das betont die Lokale Agenda 21, die zusammen mit dem Verein Sonnenernte und dem Umweltstammtisch erneut das „Team Nachhaltigkeit“ für die Aktion angemeldet hat. Die Umweltschützer laden nun alle Ketscher ein, sich an diesem oder anderen Teams zu beteiligen oder ein eigenes Team zu gründen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anmeldungen sind unter www.stadtradeln.de/ketsch möglich. Dort finden Interessierte neben vielen Infos zur Aktion auch die Spielregeln und eine App zum Erfassen der gefahrenen Kilometer.

Die Lokale Agenda betont, dass etwa 20 Prozent der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland im Verkehr entstünden. Gerade innerorts könne durch Radfahren dieser Wert deutlich gesenkt werden. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2