Technik spielt einen Streich

Ketsch. Die evangelische und katholische Kirchengemeinden Ketsch hatten am Dienstag wieder zu einem digitalen After-Work-Gottesdienst eingeladen. Doch diesmal spielte die Technik leider einen Streich, teilt das Organisationsteam mit. Der Zugang über den veröffentlichten Link sei verwehrt worden.

AdUnit urban-intext1

Die Verantwortlichen bitten um Nachsicht und laden schon jetzt zu einem neuen After-Work-Gottesdienst am Mittwoch, 9. Juni, um 18.30 Uhr ein. Dieser soll dann wieder in Präsenz, im katholischen Pfarrgarten stattfinden. Bei Regenwetter wird in die St. Sebastian Kirche ausgewichen. Um vorherige Anmeldung unter heiko.wunderling@kath-bruehl-ketsch.de wird gebeten. Bis zum Erreichen der maximal zulässigen Teilnehmerzahl sei ein spontaner Besuch selbstverständlich möglich, heißt es abschließend. zg