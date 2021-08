Teddys helfen beim Sammeln beim Sammeln für die AIDS-Hilfe

Ketsch. Über 600 Euro darf sich in diesen Tagen die Aids-Hilfe in Heidelberg freuen, denn bei Buch-und Manufakturwaren in der Hockenheimer Straße klingelte die Spendenkasse trotz der vielen Corona-bedingten Schließzeiten. „Wir haben wieder die beliebten Sammlerteddys der Aids-Hilfe mit im Sortiment gehabt. Für den Mindestpreis von 6 Euro haben viele der knuffigen Bärchen ein neues Zuhause gefunden und oft legten die Kunden noch etwas mehr in die Spendenkasse“, so Gabriele Hönig, die Inhaberin des Geschäftes.

Knapp 500 Euro kamen am Ende zusammen und Gabriele Hönig stockte den Betrag auf 600 Euro auf. „Wir sind Gabriele Hönig und allen, die mitgeholfen haben, dass diese Summe zustande kam, zu großem Dank verpflichtet, denn viele unserer Veranstaltungen, bei denen wir Spenden generieren können, mussten aufgrund der Pandemie erneut ausfallen“, erklärt Heidi Emling, die seit über 30 Jahren für die Dienststelle der Aids-Hilfe in Heidelberg tätig ist, bei ihrem Besuch in der Enderlegemeinde. Die Aidshilfe Heidelberg ist als Verein organisiert, der sich größtenteils aus Spenden finanziert.

Mehr Isolation durch Corona

Dass der jährliche Besuch nicht wie gewöhnlich im September stattfand, hatte einen besonderen Grund: „Ich darf mich diese Woche noch in den Ruhestand verabschieden“, erklärte die erfahrene Sozialpädagogin. Bei der Aids-Hilfe habe sie mit Juliane Schurig jedoch bereits eine sehr engagierte Nachfolgerin gefunden, die über einen längeren Zeitraum eingearbeitet wurde. „Nun hoffen wir, dass wir bald wieder unser Unterstützungsangebot für Betroffene vollumfänglich durchführen können. Die Selbsthilfegruppen sind zwar im Juni bereits wieder unter Hygieneauflagen gestartet, jedoch das beliebte Regenbogencafé kann noch nicht wieder stattfinden. Für viele Betroffene bedeutete die Corona-Zeit schlicht noch mehr Isolation als sonst“, gibt Heidi Emling zu bedenken. Für viele Betroffene sei es psychisch sehr schwer, dass es nun ein weiteres bedrohliches Virus gibt, mittlerweile seien jedoch viele vollständig geimpft.

Auch die Aufklärungsarbeit an Infoständen und die Schulprävention musste pausieren – für Emling eine bedenkliche Situation. „Zwar können HIV-Infizierte mittlerweile sehr gut medikamentös behandelt werden, sodass sie dann nicht mehr infektiös sind, aber deshalb ist Aids nicht aus der Welt und keinesfalls unbedenklich. Wenn auch die Statistiken aufzeigen, dass die Neuinfektionen im letzten Jahr zurückgingen, muss man jedoch dazu erwähnen, dass viele Testeinrichtungen durch die Pandemie geschlossen waren und dadurch weniger getestet wurde.“

Die Spende der Buch-und Manufakturwaren käme nun eins zu eins Betroffenen zugute. „Auch hier gab es wie überall in der Gesellschaft Menschen, die aufgrund der Pandemie finanziell in angespannte Situationen beispielsweise durch den Wegfall von Minijobs geraten sind. Jeder Euro Spendengeld ist wichtig und wird sinnvoll eingesetzt“, bestätigt Emling.

Wie in jedem Jahr gibt es bei Gabriele Hönig ab Dezember wieder die neuen Teddys für das Jahr 2021 und Sammler fänden ebenso „Restteddys“ der Vorjahre. csc