Teilen als Glücksgefühl

Ketsch. Als ein reich gedeckter Gabentisch war der Erntedankaltar im abendlichen Gottesdienst in der Kirche St. Sebastian anzuschauen. In großer Auswahl gab es Früchte und Gemüse aus Garten, Feldern und Glashäusern, dazu noch Brot, Wein und haltbare Lebensmittel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gaben waren gerne gespendet worden und außerdem liebevoll zusammen gestellt – letztlich verband sich damit der Gedanke, dass die Gaben für die weitere Verwendung im Tafelladen des Deutschen Roten Kreuzes bestimmt sind.

„Wer nichts geschenkt bekommt, braucht nicht zu danken“, führte derweil Pfarrer Erwin Bertsch in seiner Predigt aus – kritisch anmutend mit Blick in die heutige Zeit. Eigenständig sein, nur auf sich selbst angewiesen und daraus den eigenen Erfolg begründen – ist das tatsächlich die Ansage? Ist es nicht vielmehr Glück zu teilen, Sorgen und Nöte genauso wie gute Zeiten.

„Das habe nicht ich gemacht“

Mehr zum Thema Plankstadt Erntedank in der Kirche feiern Mehr erfahren Triathlon Kienle kann Ironman-WM «jetzt ziemlich befreit angehen» Mehr erfahren

Ein gutes Wort, ein Händedruck, ein gelungener Abend, das Licht des neuen Tages – kostbare Erfahrungen, manchmal ganz unbewusst. Es geht um die Erkenntnis „das habe nicht ich gemacht, das hat im Grunde nichts mit Geld und Gut zu tun, nicht allein in eigener Leistung zu erleben“. Wie sehr sich in solchen Momenten auf Gott stoßen lässt, liegt in eigenem Ermessen.

„Gott sei Dank“ – man sagt es oft so dahin, der tiefe, berührende Sinn dieser Worte lässt sich nur erahnen. Dieses „Glück gehabt“ erlebten die Gläubigen in tiefer Spiritualität und Dankbarkeit. mf