Die Bewohner der neuen Mehrfamilienhäuser an der Brühler Straße, dem ehemaligen Autohaus Rohr, werden in den Genuss schneller Internetanschlüsse kommen – das teilt die Telekom in einer Presseerklärung mit. Die nötigen Erschließungsarbeiten seien abgeschlossen und das kleine Neubaugebiet werde bald komplett mit sogenannten FTTH-Anschlüssen versorgt.

