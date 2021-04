Ketsch. Die Bewohner der neuen Mehrfamilienhäuser an der Brühler Straße, dem ehemaligen Autohaus Rohr, werden in den Genuss schneller Internetanschlüsse kommen – das teilt die Telekom in einer Presseerklärung mit. Die nötigen Erschließungsarbeiten seien abgeschlossen und das kleine Neubaugebiet werde bald komplett mit sogenannten FTTH-Anschlüssen versorgt.

Mit „Fiber to the Home“ (FTTH) ende die Glasfaserleitung nicht am Verteilerkasten auf dem Bürgersteig oder im Keller des Hauses, sondern werde bis in die Wohnung geführt. Die Anschlüsse bieten eine Geschwindigkeit von bis zu 1000 Megabit pro Sekunden beim Herunterladen an.

Auf Nachfrage unserer Zeitung gebe es neben dem genanntem Gebiet, dem Neubaugebiet Fünfvierteläcker und dem Bereich Am Friedhof/Friedhofsweg derzeit keine weiteren Pläne für die Erschließung des schnellen Internets in Ketsch, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Telekom hat indes einen Marktanteil von 40 Prozent.

Um sich einen FTTH-Anschluss zu sichern, muss der Bauherr die Telekom beauftragen, das Haus ans Glasfasernetz anzuschließen. Die Beauftragung sollte spätestens sechs Monate vor dem geplanten Einzugstermin beim Bauherren-Service der Telekom erfolgen.

