Ketsch. Die Gemeindeverwaltung hatte eine Anmeldung für das Mobile Impfteam am Sonntag, 28. März, in der Rheinhalle für Impfwillige im Alter von über 70 Jahren kurzfristig eingerichtet (wir berichteten).

Die Impftermine wurden in der Reihenfolge des Meldeeingangs vergeben. Die Nachfrage war sehr hoch, so dass alle 140 Termine ausgebucht sind. Zudem wurde eine Warteliste angelegt, falls es zu kurzfristigen Absagen kommen sollte.

Nur mit Anmeldung

Die Impfungen am Samstag, 27. März, und am Sonntag, 28. März, (und natürlich auch am 1. und 2. Mai) erfolgen nur für die angemeldeten Personen. Kurzfristige Terminvergaben vor Ort sind nicht möglich. Um einen koordinierten Ablauf zu gewährleisten, werden nicht angemeldete Bürger gebeten, von Anfragen vor Ort abzusehen. gvk