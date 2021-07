Testzentrum gibt's jetzt neben der Ketscher Rheinhalle

Dr. Uwe Weidenauer, der Inhaber der Ketscher Markt-Apotheke, bietet nach wie vor die Möglichkeit an, einen Corona-Schnelltest machen zu lassen. Allerdings nicht mehr wie bisher im Ferdinand-Schmid-Haus. Das kommunale Testzentrum befindet sich nun links neben dem Eingang der Rheinhalle. Tatkräftig unterstützt wird Dr. Weidenauer weiterhin von den Handballerinnen der „Kurpfalz-Bären“.

Das Testangebot gilt für Berechtigte nach der Testverordnung des Bundes und ist einmal wöchentlich kostenfrei. Aber zudem auch für Berechtigte nach der erweiterten Teststrategie des Landes Baden-Württemberg (kostenfrei). Für Selbstzahler kostet die Testung 29 Euro.

Nasenabstrich mit Termin

Getestet wird - vorwiegend über den Nasenabstrich - zu folgenden Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12 und 16 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Voraussetzung für die Testung ist, dass der Proband symptomfrei ist.

Die Terminbuchung erfolgt ausschließlich online über die Adresse www.testzentrum-ketsch.de. Die Online-Anmeldung sollte, wenn irgendwie möglich, genutzt werden. Nur, wenn kein Online-Zugang zur Verfügung steht, können Testwillige während der Öffnungszeiten ohne Voranmeldung kommen und das nächste freie Zeitfenster nutzen.

Zum Termin müssen die Probanden ihren Personalausweis und den Ausdruck ihrer Online-Anmeldung mitbringen. Das Ergebnis wird den Getesteten verschlüsselt per E-Mail übermittelt, so dass sie gleich nach der Testung gehen können. Man kann auch vor Ort auf das Ergebnis warten und erhält es nach 15 bis 30 Minuten in ausgedruckter Form.