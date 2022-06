Thomas Franz wird Amtseid abnehmen

Ketsch. Für den Wechsel an der Spitze der Verwaltung ist nun die letzte Weiche gestellt. Bei zwei Enthaltungen aus dem grünen Lager goutierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit die Delegation der Aufgabe zur Vereidigung und Verpflichtung des neuen Bürgermeister Timo Wangler am Freitag, 1. Juli, an Thomas Franz (CDU) – er ist immerhin der Gemeinderat mit der zeitlich längsten Erfahrung am Ketscher Ratstisch.

Es sei gute Sitte, so Bürgermeister Jürgen Kappenstein, diese ehrenvolle Aufgabe dem dienstältesten Gemeinderat anzuvertrauen. Im Falle einer Verhinderung erfolgt die Vereidigung und Verpflichtung Wanglers durch Christian Jörger (CDU) und als weitere Absicherung durch Frank Müller (FWV).

Einstimmig wurde dagegen die Einstufung des zukünftigen Bürgermeisters Wangler in die Besoldungsgruppe B3 beschlossen. Diese orientiert sich vor allem an der Einwohnerzahl einer Gemeinde, die sich in Ketsch zum Stichtag am 30. Juni 2021 auf genau 13 013 belief. Laut den Bestimmungen des Landes ist bei einer Einwohnerzahl von 10 000 bis 15 000 die Besoldungsgruppe B2 oder B3 vorgesehen. Diese gehen mit monatlichen Zahlungen von 8227 Euro oder 8711 Euro einher. Angesichts der Aufgabendichte, so die Meinung am Ratstisch, sei die Besoldungsstufe B3 gerechtfertigt. ske