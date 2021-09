Ticketverkauf für Kulturveranstaltungen beginnt

Ketsch. Ab heute sind Eintrittskarten für die meisten Kulturveranstaltungen im Herbst in Ketsch erhätllich. Sie sind nur in der Gemeindebücherei zu erwerben, es ist keine Reservierung möglich. Die Eintrittskarten seien personalisiert und könnten somit nicht an andere Personen weitergegeben werden, heißt es seitens der Bücherei. Für alle Veranstaltungen gelten die „3 Gs“: Geimpft, getestet, genesen. Für den Einlass seien die Eintrittskarte, der Ausweis sowie ein Nachweis über einen gültigen negativen Test, eine vollständige Impfung oder Genesung mitzubringen.

Ausgenommen von der Testpflicht seien Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie sechs- und siebenjährige Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Bei Schülern erfolge der Nachweis durch einen Schülerausweis. Für alle Veranstaltungen müssten die Kontaktdaten aller Besucher abgefragt werden. Diese würden automatisch nach vier Wochen gelöscht. Es bestehe Maskenpflicht im gesamten Gebäude, auch während der Veranstaltungen.