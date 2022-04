Timo Wangler lädt zu „Ketsch bewegt sich!“ ein

Ketsch. Bürgermeisterkandidat Timo Wangler lädt unter der Überschrift „Ketsch bewegt sich!“ zu einem Spaziergang um den Anglersee ein: „Lassen Sie uns am Sonntag, 10. April, bei einer gemütlichen Runde um den See reden und uns kennenlernen. Was bewegt Sie in Ketsch? Was will ich bewegen?“, heißt es in einer Mitteilung.

Von 11 bis 15.30 Uhr sei ein gemütliches Miteinander bei einem kleinem Imbiss und Getränken am Vereinshaus des Gartenbauvereins. Die kleinen Gäste könnten sich beim Kinderschminken die Zeit vertreiben. Der Start zum Spaziergang sei um 11.15 Uhr am Vereinshaus des Gartenbauvereins vorgesehen.