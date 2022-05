Timo Wangler setzt zum Aufschlag auf dem Beachplatz der TSG Ketsch an. Den hat er genauso gut berechnet wie die Haushaltsbücher der Gemeinde Sandhausen, die er als Kämmerer seit 2011 bearbeitet. Am 8. Mai soll auf einem anderen Feld gepunktet werden. Wangler will Bürgermeister seiner Heimatgemeinde werden. Am Samstag hat er sich speziell der Jugend gewidmet.

An etlichen Haustüren hat

...