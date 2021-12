Tradition der Zuckerschachteln wird von Andrea Lemberger weitergeführt

„Als im vergangenen Jahr in Ihrer Zeitung über die Zuckerschachtel berichtet wurde, stand bei uns das Telefon nicht mehr still“, erinnert sich Andrea Lemberger, Inhaberin des Kiosks Schmeisser in der Scheffel Straße. Über 60 Vorbestellungen für die zu Silvester beliebte und in Ketsch sehr traditionsreiche Nascherei seien damals schon von Interessierten getätigt worden. Selbst das SWR Fernsehen

