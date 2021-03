Ketsch. Beim Marathon-Team gingen im Spätjahr 2020 nach einer Trainingseinheit mit Abstand und ohne Duschen auf dem TSG-Platz unter Flutlicht im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter aus.

AdUnit urban-intext1

Die Lockerungen seit Anfang März nahmen die Sportler dann sehr dankbar entgegen und nutzten das winzige Trainingsfenster in dieser Woche, um sich in der Sternallee am gewohnten Platz zu treffen, mit schriftlicher Registrierung und mit Abstand.

Intermezzo für unbestimmte Zeit

Das widrige Wetter und die allgemeinen Bedingungen sorgten dafür, dass zehn Sportler zum Training erschienen und sich nach einer etwa einstündigen Trainingseinheit in Zweiergruppen im Dunkeln wieder für unbestimmte Zeit verabschieden mussten.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Porträt Moses Ruppert macht die Arbeit im Gemeinderat Spaß Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Marathon-Team Kiefs halten Vereinsfahne hoch Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Marathon-Team Stotz strotzt vor Trainingseifer Mehr erfahren

Die Vereinsvorsitzende Gabi Kief musste das Training jetzt wieder bis auf Weiteres absagen. gk

AdUnit urban-intext2

AdUnit urban-intext3

Eine Grafik mit den aktuellen Corona-Zahlen gibt's hier:

AdUnit urban-intext2

AdUnit urban-intext3