Trauernde können hier Trost finden

Ketsch/Brühl. Die katholische Gemeinde Brühl/Ketsch lädt zu einem Gottesdienst für Trauernde in der Kirche St. Sebastian in der Enderlegemeinde ein. Am Donnerstag, 17. Juni, um 18 Uhr können Menschen, die einen Verlust erlitten haben, in der Gemeinschaft der Gläubigen Trost finden. Der Gedenkwortgottesdienst soll die Anteilnahme und das Mitgefühl der Gemeinde ausdrücken.

Eine rechtzeitige Anmeldung im Pfarrbüro in Ketsch, Telefon 06202/ 760 18 40, oder in Brühl, Telefon 06202/760 18 20, ist aufgrund der aktuellen Corona-Lage notwendig. Wenn Besucher einen Fahrdienst benötigen, stehen Familie Sessler, Telefon 06202/736 68, und Familie Rey, Telefon 06202/648 62, zur Verfügung. zg