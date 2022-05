Treffen nach gefühlter Ewigkeit

Ketsch. Nach gefühlt ewigen Zeiten kamen 42 Damen der Hausfrauengemeinschaft bei leckeren Torten und Kuchen endlich einmal wieder zu einem Treffen im Cafe Starke zum Kaffeeklatsch zusammen. Die Vorsitzende Ingrid Maldet freute sich, die Frauen begrüßen zu dürfen und zur Überraschung gab es einen kleinen Verzehrbon für jedes Mitglied.

Als erste größere Unternehmung nach der langen Corona-Pause ist ein Tagesausflug Mitte Juni in die Pfalz vom Vorstand geplant, was mit großer Freude aufgenommen wurde. In kürzester Zeit waren die ersten 20 Plätze in der Anmeldeliste vergeben. Sehr dankbar, sich endlich wieder zu sehen, gute Gespräche zu führen, zu lachen oder einfach einmal wieder zu drücken, verabschiedeten sich die Mitglieder nach einigen wunderschönen Stunden und machten sich mit Vorfreude auf neue Unternehmungen auf den Heimweg. bs

