Truck voller Wellness

Ketsch. Rückenschmerzen sind die Volkskrankheit Nummer eins, das belegen aktuelle Studien, heißt es in einer Mitteilung. Doch Entspannung für den Rücken versprechen die „Wellness-Aktions-Tage“ beim Möbelmarkt Keilbach in Ketsch. Dort in der Hockenheimer Straße 159 hält von Donnerstag bis Samstag, 2. bis 4. Juni, der himolla-Truck – er enthält Europas größtes mobiles Entspannungsmöbel-Studio.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Truck verfügt über eine 100 Quadratmeter große Kompetenzfläche rund um Ruhesessel und Komfort-Sofas. Mit dieser Aktion möchte der Wohnmarkt Keilbach allen Verbrauchern die einmalige Gelegenheit bieten, den Unterschied zwischen einem Komfort-Möbel und einem gewöhnlichen Möbelstück zu spüren, zu fühlen und zu genießen. Schließlich verbringt der Durchschnittsbürger rund vier bis fünf Stunden täglich sitzend oder liegend in seinem Wohnzimmer, heißt es weiter.

Im Dialog mit Werksspezialisten

Für einen gesunden Rücken ist es auch wichtig, die Wirbelsäule zu unterstützen. Die Belastung der Bandscheiben ist je nach Sitzposition oder Sitzmöbel 40 bis 90 Prozent höher als beim Stehen. Keilbach bietet die Chance, an genannten Tagen (von 9.30 bis 19 Uhr, samstags bis 18 Uhr) die himolla Werksspezialisten Wolfgang Frei und Andreas Schiefer kennenzulernen, die sich mit gesundem Sitzen auskennen. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2