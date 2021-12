Tschechische Tradition: „Silvester ohne Silvesterbrote geht nicht“

Am Geschmackserlebnis, das die kleinen und feinen Brote verheißen, liegt es sicher nicht, dass diese Spezialität nicht auch während des Jahres gefertigt werden, denn sie sind äußerst schmack- und herzhaft. „Es liegt einfach an der Tradition, dass die Silvesterbrote nur am letzten Tag eines Jahres gemacht werden. Aber Silvester ohne Silvesterbrote, das geht nicht“, erklärt Andreas Wojatschek,

...