TSG verlässt Komfortzone

Ketsch. Im neuen Jahr wagt sich die TSG heraus aus der Komfortzone „traditionelle Sportarten“ und hinein in das vielfältige Gebiet des „Trendsports“. Bei der Etablierung einer neuen Trendsportabteilung macht Trampolinturnen für Kinder und Jugendliche den Anfang.

Den Teilnehmern werden dabei zuerst Grundlagenkenntnisse an Minitramp und Airtrack in verschiedenen Variationen vermittelt, danach folgt das Training auf dem Großtrampolin. Die Jugendlichen werden spielerisch an die Sportart herangeführt mit dem Ziel, zu gegebener Zeit auch Wettkämpfe bestreiten zu können. Seit dem Jahr 2000 ist diese Sportart olympische Disziplin. Ein geeignetes Wettkampf-Trampolin wurde kürzlich durch die TSG angeschafft und es wartet nun auf seinen Einsatz.

Zweimal Probetraining möglich

Deshalb startet im Januar die Gruppe „Trampolinturnen“ für Zehn- bis 14-Jährige ab Freitag, 14. Januar, von 16 bis 17.30 Uhr, einmal wöchentlich in der TSG-Halle. Möglich sind zwei Probetrainings, ehe eine Vereinsmitgliedschaft erforderlich wird. Bei Petra Meyer, E-Mail petra.meyer@tsg-ketsch.de oder Telefon 06202/69 27 70, kann man sich auch für ein Schnuppertraining anmelden. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Die Einhaltung der Hygieneregeln ist selbstverständlich. zg