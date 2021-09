Über die Angst, an Demenz zu erkranken

Demenz ist schon jetzt für junge Bundesbürger ein wichtiges Thema. Gut zwei Drittel haben Angst, selbst daran zu erkranken. Kein Wunder, denn bei 43 Prozent gibt es betroffene Familienangehörige. Viele wissen also aus eigener Erfahrung, was die Pflege eines Demenzkranken bedeutet. Für 70 Prozent wäre die häusliche Betreuung dementer Angehöriger eine zu große Belastung. Und eine professionelle Pflege trauen sie sich ohnehin nicht zu. Das sind Ergebnisse der Studie „Zukunft Gesundheit 2021“ der vivida bkk und der Stiftung „Die Gesundarbeiter“. Dafür wurden 1058 Bundesbürger zwischen 14 und 34 Jahren befragt.

Rund 1,6 Millionen Demenzerkrankte leben derzeit in Deutschland. Jedes Jahr wird am Weltalzheimertag (21. September) auf ihre Situation und die ihrer Familien hingewiesen. „Wenn enge Angehörige an Demenz erkranken, ist das eine Herausforderung für die ganze Familie“, sagt Andrea Bahnsen, Gesundheitsexpertin der vivida bkk. „Der Alltag ist geprägt von Missverständnissen, Wut und Verzweiflung“, so die Diplom-Psychologin.

Schon in jungen Jahren haben die Befragten Bedenken, dass die Krankheit später sie selbst treffen könnte. 62 Prozent sind der Meinung, das Risiko einer Erkrankung sei für jeden gleich groß. Dabei können Faktoren wie Übergewicht und Bluthochdruck die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an Demenz zu erkranken. zg