Ketsch. Die Reihe „Heute Abend bei Michelfelders“ findet nach langer Corona-Pause ihre Fortsetzung (wir berichteten) und startet als Open-Air-Lesesommer am Donnerstag, 17. Juni, um 19 Uhr unter dem Titel „Über Musik schreiben“ mit Marcus Imbsweiler. Der eine oder andere kennt Letztgenannten als Krimiautor, der sich auf den Spuren des Privatdetektivs Max Koller in Heidelberg befindet.

AdUnit urban-intext1

„Über Musik schreiben“, einer begriffslosen Kunst Worte leihen, das ist eines der Hauptanliegen des Autors und Musikwissenschaftlers Marcus Imbsweiler. Sein neuestes Buch „Kabinett der Grazien“ zeigt an vier Beispielen, wie klassische Werke von den konkreten Zeitumständen geprägt sein können. Da steht ein Komponist plötzlich zwischen den Fronten, ein anderer wird mit Rassismus konfrontiert, ein dritter soll politische Gefälligkeitsstücke liefern. Und natürlich geht es immer wieder um das Thema Liebe.

Orchesterfahrt durch Norwegen

Bei seiner Lesung in Ketsch wird Imbsweiler ausgewählte Passagen aus diesen Erzählungen vorstellen. Außerdem gibt er Einblicke in den Roman „Fjordmusik“, der von einer Orchesterfahrt durch Norwegen handelt. Auch dort bildet das Thema Musik nicht nur den Hintergrund, sondern trägt aktiv zum Geschehen bei. Und zuletzt dürfen die Besucher noch einen Blick in die Werkstatt des Romanautors, der online unter www.marcus-imbsweiler.de zu finden ist, werfen. Die Veranstaltung findet unter den dann geltenden Corona-Regeln statt (von den „3 Gs“ ist auszugehen). Bei Regen muss sie ausfallen. Eine Anmeldung, Telefon 06202/1 26 30 60, E-Mail info@buch-manufakturwaren.de, ist erforderlich. mab