  Übergänge und ausdünnen

Es ist herrlich, die Menschen sehen wieder so gepflegt aus – die Friseure leisten ganze Arbeit, bedienen ebenso Haupthaar, das in die Wochen gekommen ist, wie Eitelkeiten, um die man sich noch viel inteniver kümmern muss. Aber was tut man, wenn man bei den Friseuren seines Vertrauens entweder keinen Termin bekommt oder mit dem Hygienekonzept nicht ganz einverstanden ist? Richtig, man lässt nach nicht ganz 70 Tagen Wachsenlassen eben doch die Frau ran. Tatendurstig griff sie zu Schere und Langhaarschneider, todesmutig schwang er sich ein Handtuch um die Schultern: So schwer kann das doch nicht sein. Die besondere Herausforderung bestand außerdem darin, dass das Ziel ein Haarschnitt sein sollte, wie ihn Schauspiel-Schönheit Brad Pitt in dem Film „Herz aus Stahl“ besitzt – das Smartphone mit dem Szenefoto lag auf dem Waschbecken als Anschauungsobjekt parat.

Es kam, wie es kommen musste, recht schnell besaß die Aktion rosenkriegartige Auswüchse – die Ehe erhielt einen Belastungstest. „Das sieht man doch!“ oder „Jetzt noch das Dach am Hinterkopf wegmachen!“ waren Sequenzen, bevor das Paar der Bewunderung für die Meister und Meisterinnen des Fachs freien Lauf ließ: Wie dünnt man aus und wie schafft man die Übergänge?

Die E-Mail an die Schwägerin, gelernte Friseurin und Maskenbildnerin, war auch nicht hilfreich: „Wow, das sind ja drei Frisuren auf einem Kopf“, schrieb sie zurück. Da hilft nur eine Flasche Wein – dann doch gemeinsam getrunken.