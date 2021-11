Umgekehrter Kalender in Ketsch: Kein Türchen öffnen, sondern etwas hineinlegen

Ketsch. Helfen kann so einfach sein, schreibt die katholische Gemeinde, und präsentiert eine Idee für den Advent: den umgekehrten Adventskalender. Was ist das? Ganz einfach: Statt an jedem Tag ein Türchen zu öffnen, legt man jeden Tag etwas in den Kalender hinein. Es geht hierbei nicht um große Geschenke, vielmehr um alltägliche Dinge. Am Heiligen Abend hat man dann eine volle Kiste, die man jemandem schenken beziehungsweise spenden kann.

Das Schöne am umgekehrten Adventskalender ist: Jeder kann mitmachen. In der katholischen Seelsorgeeinheit Brühl-Ketsch funktioniert es so: In der Schutzengelkirche und in der Kirche St. Sebastian steht ein leerer Korb – der Adventskalender. Nun kann hier einmalig oder mehrmalig ein Kalendertürchen gefüllt werden. Ab dem 1. Dezember kann man ein neues haltbares Produkt (zum Beispiel Honig, Müsliriegel, Konserven, aber auch Hygieneartikel, Socken, Hundefutter und dergleichen) in den Korb legen.

Spende an den Wärmebus

Am Ende werden die gesammelten Sachen an bedürftige Menschen verteilt. Die Dinge aus dem Kalender in Ketsch gehen an den Wärmebus der Malteser (Infoflyer sind in der Kirche ausgelegt), heißt es in der Mitteilung. Der Kalender aus Brühl geht an die Tafel in Schwetzingen.