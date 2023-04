Umweltverein informiert auf dem Ketscher Marktplatz

Ketsch. Der Verein Umweltstammtisch informiert am heutigen Donnerstag, 27. April, auf dem Marktplatz ab 13 Uhr über seine Vereinsarbeit und Themen in Sachen Umwelt rund um Ketsch. Die nächsten Aktionen des Vereines – insbesondere der Naturerlebnistag am 7. Mai, der als Kräuterwanderung durchgeführt wird – stehen dabei im Mittelpunkt.

Gemeinsam mit der Lokalen Agenda und den Naturfreunden möchte man hierbei der Bevölkerung die Natur näherbringen. Weiterhin wirbt der Verein für sein „Team Nachhaltigkeit Ketsch“ bei der Aktion Stadtradeln vom 7. bis 25. Mai, an der der Verein wieder gemeinsam mit der Lokalen Agenda teilnimmt. Mitradler sind willkommen. Auch zum Thema Kiesgrube Entenpfuhl beantwortet der Verein Fragen, ist doch der stellvertretende Vorsitzende, Heinz Eppel, auch Sprecher der Bürgerinitiative, um das Waldstück zu erhalten. Die vielfältigen Vereinsaktivitäten werden etwa durch Beteiligung am KiFe-Programm der Gemeinde, Mehrtagesausflüge und öffentliche Spaziergänge sowie Radtouren in umweltrelevante Gebiete ergänzt.