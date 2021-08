Unbekannter beschädigt Pkw – und flüchtet

Ketsch. Ein bislang unbekannter Fahrer hat beim Vorbeifahren zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 6.15 Uhr einen geparkten Fiat in der Schönauer Straße in Ketsch beschädigt. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand dadurch laut Polizeibericht von Mittwoch ein Schaden von ungefähr 1.500 Euro.

Da der Verursacher sich nach dem Unfall nicht um den Schaden gekümmert hat, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen (Tel.: 06202/288-0) in Verbindung zu setzen.