Unbekannter bricht mehrere Autos in Ketsch auf und stiehlt Werkzeug

Ketsch. Ein noch unbekannter Täter hat im Ketscher Gewerbegebiet Süd mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und Gegenstände aus dem Innenraum gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 22.30 und 0 Uhr in der Thüringer Straße. Der Täter drang dort in ein umzäuntes Gelände ein.

An den Fahrzeugen schlug er mehrere Scheiben ein und durchwühlte anschließend die Innenräume. Er stahl anschließend hochwertiges Werkzeug und IT-Gegenstände. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, sollen sich mit dem Polizeiposten Ketsch in Verbindung setzen, unter der Telefonnummer 06202-61696.