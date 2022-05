Unfallverursacher hält kurz an und flüchtet anschließend

Ketsch. Das Auto einer 21-jährigen ist durch einen anderen Autofahrer beschädigt worden, der kurz nach dem Unfall anhielt, dann aber von der Unfallstelle flüchtete. Wie die Polizei mitteilte, saß die 21-jährige Fiat-Fahrerin am Montagmittag um kurz nach 12 Uhr in ihrem Auto in der Bahnhofanlage, um aus einer Parklücke auszuparken. Den Rückwärtsgang hatte sie bereits eingelegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Plötzlich fuhr ein anderer Pkw an dem geparkten Auto vorbei und streift das Heck, des immer noch wartenden Autos. Dadurch einstand an dem Fiat ein Schaden von etwa 1500 Euro. Nach zirka 100 Meter hielt das Fahrzeug des Unfallverursachers zunächst kurz an, fuhr dann aber ohne, dass der Fahrer seiner Feststellungspflicht nachgekommen war, weiter.

Bei dem flüchtigen Auto handelt es sich um einen SUV Toyota oder Mitsubishi. Das Auto wurde an seiner rechten Fahrzeugseite beschädigt. Zu der Person, die den SUV gefahren hat, kann derzeit noch keine Beschreibung abgegeben werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefonnummer 06202/2880, in Verbindung zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2